eva herzigova sposa boho chic a 53 anni

A 53 anni, la supermodella ceca ha sposato indossando un abito boho chic con volumi fluidi e uno stile romantico. L’outfit, caratterizzato da linee leggere e naturale, si adatta a un matrimonio tra eleganza e semplicità. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera intima, con un abito che valorizza la bellezza naturale e il gusto per uno stile disinvolto.

Eva Herzigova all’altare. A 53 anni l a supermodella ceca ha detto sì. E il suo è l’abito perfetto per sposarsi dopo i 50 anni: tra vocazione romantica, leggerezza boho chic, volumi fluidi e bellezza al naturale. Sabato 11 luglio a Torino Eva Herzigova è convolata a nozze con Gregorio Marsiaj, imprenditore piemontese e suo compagno da 25 anni, con cui ha avuto tre figli. E per arrivare all’altare ha scelto un abito che potrebbe diventare il manifesto della sposa over 50: bianco, naturalmente, ma lontanissimo da ogni idea di principessa, da ogni eccesso e da qualsiasi rigidità da cerimonia. Un Lanvin vintage (recuperato dalla passerella autunno inverno 2020 della maison) fluido, sensuale e sofisticato, indossato con la naturalezza. 🔗 Leggi su Amica.it

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