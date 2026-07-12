Nel 1996, Eva Herzigova si è sposata con Tico Torres, indossando un abito bianco progettato appositamente per lei. La cerimonia si è svolta 30 anni fa, e il vestito ha attirato l’attenzione per il suo design. La modella ha scelto un abito che ha suscitato commenti positivi, diventando un esempio di stile nuziale. L’evento ha rappresentato un momento importante nella sua vita privata, celebrato pubblicamente attraverso le fotografie e i resoconti dell’epoca.

Nel 1996, e dunque 30 anni esatti fa, Eva Herzigova coronava il suo amore con Tico Torres avvolta in una creazione disegnata per lei da quel genio di John Galliano, all'epoca sulla cresta dell'onda, tanto da passare in una manciata di mesi, proprio in quel peridoo, da direttore creativo di Givenchy a direttore creativo di Dior, dove rimase per anni e con straordinario e indimenticato successo. Per lei, in quell'occasione, un abito in perfetto stile Galliano, dalla silhouette fasciante, sovrabbondanza di pizzi e un'allure decisamente vintage: «Ho sempre sognato di sembrare una principessa il giorno del mio matrimonio - dichiarò all'epoca la top - e credo che il mio sogno si sia realizzato». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eva Herzigova sposa: elogio di un abito bianco che ci ha fatti innamorare

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