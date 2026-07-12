Eva Herzigova, 53 anni, ha indossato un raccolto boho-chic con French braids e fiorellini bianchi il giorno delle nozze. La modella ha scelto un'acconciatura romantica, con dettagli floreali tra i capelli biondo grano. La scelta dello stile si inserisce nelle tendenze bridal del momento, caratterizzate da un look naturale e delicato. L’evento ha visto la presenza di amici e familiari, senza ulteriori dettagli sulla cerimonia.

Eva Herzigova e il raccolto boho-chic con French braids e fiorellini bianchi «Il raccolto di Eva Herzigova nel giorno delle nozze interpreta perfettamente l'eleganza bridal boho-chic. Da notare: l'apparente naturalezza del raccolto della top cela, in realtà, alta precisione tecnica», osserva la hairstylist Evelyn Saletti di Salone Mastromauro Hair&Beauty Milano. «Le French braids vengono realizzate aderenti alla testa, ma senza essere tirate, così da mantenere morbidezza visiva e valorizzare i lineamenti. Le lunghezze confluiscono poi in uno chignon basso destrutturato, fissato in modo invisibile affinché resti soffice anche da vicino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eva Herzigova, 53 anni, sposa romantica con French braids e fiorellini tra i capelli biondo grano

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