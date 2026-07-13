L’Italia under 20 ha vinto l’ultima partita del girone A agli Europei di basket in Slovenia, battendo la Turchia. Dopo due sconfitte consecutive contro Germania e Francia, la squadra ha ottenuto una vittoria che le permette di chiudere il girone con un risultato positivo. La nazionale azzurra, campione in carica, si prepara ora alle fasi successive del torneo. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per l’Italia, che rafforza la sua posizione nel girone.

L’Italbasket Under 20 si desta e può sorridere in chiusura del girone agli Europei di categoria in corso a Lubiana, in Slovenia. La nazionale azzurra, campione in carica, reagisce con orgoglio dopo due sconfitte consecutive contro Germania e Francia, conquistando una vittoria fondamentale nell’ultima partita del girone A. Sul campo, gli azzurri riescono a ribaltare la Turchia con il punteggio di 70-67, al termine di una contesa combattuta per quasi quaranta minuti, nonostante un primo quarto iniziale molto complicato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Europei U20, l’Italia batte la Turchia: la classifica del girone A

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