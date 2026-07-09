L’Italia Under 18 di volley femminile ha perso l’ultima partita del girone contro la Turchia, chiudendo al secondo posto nella Pool I. Dopo sei vittorie consecutive, la squadra italiana è stata sconfitta al tie-break con il punteggio di 3-2 (27-25, 25-18, 20-25, 20-25, 15-11). La partita è stata molto combattuta e si è conclusa con un risultato equilibrato.

L’Italia chiude al secondo posto la Pool I degli Europei Under 18 femminili di volley. Dopo sei vittorie consecutive, la formazione di Stefano Gregoris cade soltanto all’ultima giornata, arrendendosi al tie-break contro la Turchia con il punteggio di 3-2 (27-25, 25-18, 20-25, 20-25, 15-11) al termine di una sfida intensa ed equilibrata. Un ko che non compromette il cammino delle azzurrine, già qualificate alla semifinale, ma che consegna il primo posto del girone alle turche, uniche capaci di chiudere imbattute con sette successi in altrettante partite. L’Italia termina invece con un eccellente bilancio di sei vittorie e una sola sconfitta, conquistando 19 punti e preparandosi ora ad affrontare sabato la vincente dell’altro girone nella semifinale continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Italia, ko indolore con la Turchia nell’ultima sfida del girone all’Europeo U18 di volley femminile

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Italia - Turchia 25-11: gli Highlights | Europei femminili di Pallanuoto 2026

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