Europa nasce la coalizione anti-missili | si scatena la furia della Russia
Una nuova coalizione europea, con il coinvolgimento dell'Ucraina, è stata creata per sviluppare uno scudo antimissili balistico nel continente. La Russia ha reagito con una forte opposizione, definendo l'iniziativa come una minaccia alle proprie sicurezza. L'accordo prevede la collaborazione tra diversi paesi europei per rafforzare la difesa contro possibili attacchi missilistici. La coalizione si propone di coordinare risorse e tecnologie per la difesa collettiva, senza specificare i dettagli sui sistemi o le tempistiche di implementazione.
Nasce una coalizione europea finalizzata, insieme all' Ucraina, a dotare il Vecchio continente di uno 'scudo' antimissili balistici. L'iniziativa arriva durante il vertice della coalizione dei 37 Paesi Volenterosi, riunita dal presidente francese Emmanuel Macron a Parigi per rafforzare il sostegno militare all'Ucraina, in particolare per quanto riguarda la difesa aerea. Duro il commento del Cremlino che liquida il gruppo definendolo una "coalizione di guerrafondai ". Una ventina di capi di Stato e di governo - tra cui il primo ministro britannico Keir Starmer, il primo ministro polacco Donald Tusk, il cancelliere tedesco Friedrich Merz - sono arrivati poco prima delle 17 a Les Invalides, lo storico complesso militare che ospita la tomba di Napoleone, nella capitale francese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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