Europa nasce la coalizione anti-missili | si scatena la furia della Russia

Notizia in breve

Una nuova coalizione europea, con il coinvolgimento dell'Ucraina, è stata creata per sviluppare uno scudo antimissili balistico nel continente. La Russia ha reagito con una forte opposizione, definendo l'iniziativa come una minaccia alle proprie sicurezza. L'accordo prevede la collaborazione tra diversi paesi europei per rafforzare la difesa contro possibili attacchi missilistici. La coalizione si propone di coordinare risorse e tecnologie per la difesa collettiva, senza specificare i dettagli sui sistemi o le tempistiche di implementazione.