Nove Paesi europei, inclusa l’Italia, hanno formato una coalizione per sviluppare uno scudo anti-missili nel continente. La decisione arriva in risposta alle minacce di attacchi provenienti da est. La nuova alleanza mira a coordinare risorse e strategie per rafforzare la difesa collettiva. La notizia è stata annunciata ufficialmente da fonti governative, senza dettagli sui piani tecnici o i tempi di realizzazione.

Un nuovo passo verso la tanto sospirata difesa comune europea: oltre nove Paesi europei, tra cui l’Italia, hanno creato una coalizione volta a sviluppare uno scudo anti-missili nel Vecchio Continente. Un’avanguardia di Stati che vede - oltre a Roma - Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi e Danimarca. Tutti schierati a sostegno dell’Ucraina di Volodymyr Zelensky. «Davanti alla minaccia facciamo una scelta chiara: proteggere Kiev, rafforzare la nostra sicurezza collettiva e costruire l'Europa della difesa. E con il lancio della coalizione antibalistica rafforziamo le capacità di cui l’Europa ha bisogno», ha... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Europa, nasce la coalizione anti-missili: c'è anche l'Italia. Putin minaccia nuovi attacchi

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