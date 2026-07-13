Eurogym Pistoia capitale mondiale della ginnastica migliaia di giovani in città

Da lanazione.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si è conclusa la manifestazione Eurogym 2026 a Pistoia, che ha visto la partecipazione di circa settemila persone tra giovani, accompagnatori e tecnici. La città ha ospitato il grande festival della ginnastica durante tutto il mese di luglio, attirando delegazioni da diverse parti del mondo. La manifestazione si è svolta senza incidenti significativi e ha coinvolto varie discipline della ginnastica, con eventi, competizioni e spettacoli aperti al pubblico.

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Pistoia, 13 luglio 2026 – Capitale mondiale della ginnastica: Pistoia vive questi giorni di luglio come una grande festa. Almeno settemila, tra giovani, accompagnatori e tecnici compongono le delegazioni di Eurogym 2026, il grande festival della ginnastica sbarcato quest’anno appunto in città. L’evento, promosso dalla Federazione Europea della Ginnastica, rende Pistoia una vera e propria palestra a cielo aperto. Nella giornata di domenica c’è stata la maxi sfilata di tutte le delegazioni, che arrivano da vari Paesi europei. La manifestazione va avanti fino a giovedì 16 luglio, quando è in programma la cerimonia di chiusura. Diverse le location delle esibizioni in questi giorni: il PalaCarrara, lo stadio Melani, il parco di Monteuliveto, piazza Duomo e il parco della Resistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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