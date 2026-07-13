Eurogym Pistoia capitale mondiale della ginnastica migliaia di giovani in città

Notizia in breve

Oggi si è conclusa la manifestazione Eurogym 2026 a Pistoia, che ha visto la partecipazione di circa settemila persone tra giovani, accompagnatori e tecnici. La città ha ospitato il grande festival della ginnastica durante tutto il mese di luglio, attirando delegazioni da diverse parti del mondo. La manifestazione si è svolta senza incidenti significativi e ha coinvolto varie discipline della ginnastica, con eventi, competizioni e spettacoli aperti al pubblico.