La Juve si avvicina a Martinez c' è il sì del portiere | ora trattativa con l’Aston Villa
La Juventus ha raggiunto un accordo di massima con il portiere argentino Emiliano Martinez, che è il punto di partenza per una trattativa con l’Aston Villa. Il club torinese si sta muovendo per portare il portiere in squadra nella prossima stagione. La trattativa tra le parti è in corso, ma non sono stati ancora definiti i dettagli economici. La società bianconera punta a formalizzare l’acquisto nelle prossime settimane.
Torino, 10 giugno 2026 - La Juventus accelera per Emiliano Martinez. Il club bianconero ha compiuto un passo importante nella ricerca del nuovo portiere per la prossima stagione: ha raggiunto un accordo di massima con il calciatore argentino e perno della nazionale. Tuttavia, la trattativa è ancora lontana dalla conclusione definitiva, manca infatti l'intesa economica con l'Aston Villa, proprietaria del cartellino del campione del mondo. Nelle ultime settimane la dirigenza juventina ha intensificato i contatti con l'entourage di Martinez, individuato come il profilo ideale per rafforzare un ruolo considerato prioritario dal nuovo corso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
TS – Dibu Martinez alla Juve, primo sì! Accordo raggiunto, ora si tratta con l’Aston VillaLa Juventus ha raggiunto un accordo di massima con il portiere argentino Emiliano Martinez, secondo quanto riportato da TS.
Juventus, accordo con Dibu Martinez: si tratta con l’Aston VillaLa Juventus ha avviato trattative con l’Aston Villa per ingaggiare il portiere Dibu Martinez.
Temi più discussi: Accordo raggiunto Juve-Dibu Martinez: i dettagli e cosa manca per chiudere; Juve-Dibu Martinez, c'è l'accordo: ora serve l'intesa con l'Aston Villa; Aston Villa-Juve, quando il Dibu sfotteva Di Gregorio... E ora può prendergli il posto; Juve-Dibu Martinez, accordo praticamente raggiunto per l’ingaggio: ecco la situazione.
ACCORDO TOTALE ?? Si stanno limando i dettagli sui bonus per arrivare all'accordo totale tra la Juventus e il 'Dibu' Martinez. I bianconeri possono spingersi sui 12/13 milioni bonus compresi, mentre l'Aston Villa chiede 15 di base fissa. Spalletti spinge facebook
L'Aston Villa chiede 20, la Juve lo vuole a zero, si tratta x.com
[Index] Como ha rifiutato un'offerta di €55 milioni dall'Aston Villa per Martin Baturina (23, AM). Il club italiano richiede reportedly €80m per l'internazionale croato. reddit
La Juve si avvicina a Martinez, c'è il sì del portiere: ora trattativa con l’Aston VillaLa Vecchia Signora punta forte sul portiere argentino. Il Dibu Martinez ha detto sì, c’è un accordo sulla parola sull’ingaggio. Ora la palla ai due club per la cifra di cessione. Capitolo Sorloth: pri ... sport.quotidiano.net
Juventus, raggiunto l'accordo con Dibu Martinez. Ora si tratta con l'Aston VillaIl Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale e ora bisogna trovare l'intesa con ... sport.sky.it