La Juve si avvicina a Martinez c' è il sì del portiere | ora trattativa con l’Aston Villa

Notizia in breve

La Juventus ha raggiunto un accordo di massima con il portiere argentino Emiliano Martinez, che è il punto di partenza per una trattativa con l’Aston Villa. Il club torinese si sta muovendo per portare il portiere in squadra nella prossima stagione. La trattativa tra le parti è in corso, ma non sono stati ancora definiti i dettagli economici. La società bianconera punta a formalizzare l’acquisto nelle prossime settimane.