Estrazione Million Day di oggi 13 luglio 2026 | i numeri vincenti di lunedì

Notizia in breve

Oggi, lunedì 13 luglio 2026, sono state estratte le combinazioni vincenti del Million Day alle ore 13 e alle 20,30. I numeri sono stati annunciati in diretta, senza ulteriori dettagli sui risultati. La prima estrazione si è svolta nel primo pomeriggio, seguita da quella serale. Nessuna informazione sui numeri estratti è stata comunicata nel testo.