Estrazione Million Day di oggi 4 maggio 2026 | i numeri vincenti di lunedì

Alle ore 19:00 di oggi, 4 maggio 2026, si è svolta l’estrazione dei numeri vincenti del gioco Million Day. La diretta ha mostrato i numeri estratti in tempo reale, disponibili immediatamente dopo l’evento. Le combinazioni vincenti sono state pubblicate online e sui canali ufficiali, rendendo noti i numeri estratti in questa giornata di inizio settimana.

Oggi, lunedì 4 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, lunedì 4 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 3 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 2 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 1 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 30 APRILELE ESTRAZIONI DEL 29 APRILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 4 maggio 2026: i numeri vincenti di lunedì SuperEnalotto - Estrazione e risultati 22/12/2025 Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 2 marzo 2026: i numeri vincenti di lunedìOggi, lunedì 2 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 9 marzo 2026: i numeri vincenti di lunedìEstrazione Million Day oggi lunedì 9 marzo 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, lunedì 9 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Million Day 30 aprile: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30; ?MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 3 maggio 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi giovedì 30 aprile: i numeri vincenti; Estrazione Million Day 1 maggio 2026: i numeri vincenti. Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 3 maggio 2026 delle ore 13:00Quali sono i numeri vincenti di oggi, 3 maggio 2026, delle ore 13:00? Ecco l'estrazione del Million Day e le cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Million Day, numeri vincenti di oggi 3 maggio 2026 | L’estrazione delle ore 20:30Scopriamo insieme quali sono i numeri vincenti di oggi, 3 maggio 2026, delle ore 20:30 al Million day, ecco l'elenco dei vincitori ... ilsussidiario.net Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di giovedì 30 aprile 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook