Estrazione Million Day di oggi 6 luglio 2026 | i numeri vincenti di lunedì
L’estrazione del Million Day di oggi, 6 luglio 2026, si è svolta alle 13 e alle 20,30. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, senza variazioni tra le due estrazioni. Nessuna informazione sui numeri estratti è stata fornita. La lotteria si svolge regolarmente ogni giorno, con estrazioni programmate alle ore specificate. Non sono stati annunciati eventuali vincitori o premi assegnati.
Estrazione Million Day oggi lunedì 6 luglio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, lunedì 6 luglio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, lunedì 6 luglio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 6 LUGLIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE... 🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 5 Febbraio 2026
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