Estrazione Million Day di oggi 6 luglio 2026 | i numeri vincenti di lunedì

Notizia in breve

L’estrazione del Million Day di oggi, 6 luglio 2026, si è svolta alle 13 e alle 20,30. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, senza variazioni tra le due estrazioni. Nessuna informazione sui numeri estratti è stata fornita. La lotteria si svolge regolarmente ogni giorno, con estrazioni programmate alle ore specificate. Non sono stati annunciati eventuali vincitori o premi assegnati.