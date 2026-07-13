Esplosione durante il concerto | il pub si trasforma in un inferno Decine di morti
Durante un concerto a Bangkok, un incendio è divampato nel pub Na Ladprao nel quartiere di Chatuchak. L’incendio ha causato un grande incendio che ha coinvolto l’intera struttura. Decine di persone sono rimaste uccise e molte altre sono rimaste ferite. La scena si è trasformata in un inferno di fumo e fiamme, con i soccorritori che hanno cercato di evacuare i presenti.
Un concerto si è trasformato in una grave tragedia a Bangkok, dove un incendio di vaste proporzioni ha colpito il pub Na Ladprao, situato nel quartiere di Chatuchak. Il bilancio provvisorio comunicato dalle autorità parla di almeno 27 morti, mentre le verifiche all’interno della struttura sono proseguite dopo lo spegnimento delle fiamme. La situazione resta sotto stretta osservazione perché il numero delle vittime potrebbe cambiare con il completamento delle operazioni di ricerca e soccorso. Nel locale era in corso un’esibizione musicale e, al momento dell’emergenza, erano presenti numerosi avventori che hanno cercato di allontanarsi dall’edificio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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