Esplosione durante il concerto | il pub si trasforma in un inferno Decine di morti

Notizia in breve

Durante un concerto a Bangkok, un incendio è divampato nel pub Na Ladprao nel quartiere di Chatuchak. L’incendio ha causato un grande incendio che ha coinvolto l’intera struttura. Decine di persone sono rimaste uccise e molte altre sono rimaste ferite. La scena si è trasformata in un inferno di fumo e fiamme, con i soccorritori che hanno cercato di evacuare i presenti.