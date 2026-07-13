L’esercito è stato schierato per le strade di Palermo durante controlli straordinari. La visita della premier in città ha coinvolto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dove si è parlato anche di un possibile impiego dei militari. La presenza delle forze armate è stata annunciata come parte delle operazioni di sicurezza temporanee.

Giorgia Meloni, in visita a Palermo, ha parlato di controlli straordinari nella città forse anche con il coinvolgimento dei militari e dell’Esercito. La premier è intervenuta in Prefettura, alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “A Palermo lo Stato c’è e vuole essere sempre più presente, con determinazione, umiltà, senza mai indietreggiare”, ha detto. Giorgia Meloni al comitato per l'ordine e la sicurezza L'ipotesi dell'esercito in strada Meloni e il rafforzamento degli strumenti contro le mafie Giorgia Meloni al comitato per l’ordine e la sicurezza Giorgia Meloni ha presieduto il Comitato... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Esercito per le strade di Palermo per "controlli straordinari", l'ipotesi di Giorgia Meloni in visita in città

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Meloni: Controlli straordinari a Palermo, forse anche con l'Esercito

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