Re Carlo III ha incontrato i nipoti americani, Archie e Lilibet, nelle stanze private di Highgrove, la residenza nel Gloucestershire. Harry ha accompagnato i figli durante l'incontro, che si è svolto in un'atmosfera riservata. Meghan era presente, insieme al marito e ai bambini, in una visita che ha rappresentato un gesto di pace dopo mesi di tensione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sull'evento.

Alla fine ci sono riusciti, l’incontro tra re Carlo III ed i nipoti americani è avvenuto nelle segrete stanze di Highgrove, la residenza privata di Sua Maestà immersa nel verde delle campagne del Gloucestershire. Un luogo pieno di ricordi per Harry, che trascorreva lì i suoi fine settimana da bambino, lì dove ci sono ancora la casetta nel bosco e i giochi creati per lui ed il fratello William. La casa e la vita che sua mamma, Lady D, detestava, lei che amava la mondanità, ma pur sempre un luogo pieno di ricordi e che sa di famiglia per il principe ribelle che ha coronato il sogno del padre di rivedere i suoi due nipoti. Archie e Lilibet... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Harry vede papà Re Carlo III con la moglie Meghan e i figli Archie e Lilibet: il gesto di pace dell’ex principe ribelle che fa sognare i britannici

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Prince Archie is the absolute twin of his dad Prince Harry in this rare clip!

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