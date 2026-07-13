Esce per un’immersione e non riemerge più | il giallo delle ferite alla testa
Un sub di 54 anni è scomparso durante un’immersione a Marina di Puolo e poi è stato trovato senza vita sul fondale marino. Le ferite alla testa visibili sul corpo hanno alimentato il mistero sulla causa del decesso. L’uomo era partito con alcuni amici per un’immersione che si è conclusa tragicamente, senza che nessuno avesse più sue notizie. La polizia sta indagando sulle circostanze della morte.
Doveva essere una normale immersione nelle acque cristalline di Marina di Puolo, ma si è trasformata in una tragedia ancora tutta da chiarire. Luigi Belardo, subacqueo di 54 anni, è stato trovato morto sul fondale marino dopo essere scomparso durante un’escursione organizzata insieme ad alcuni amici. A rendere ancora più fitto il mistero sono le ferite alla testa riscontrate sul corpo, sulle quali ora dovranno fare luce gli accertamenti disposti dalla Procura. L’uomo, residente in provincia di Ravenna ma originario della Campania, si trovava in vacanza in Costiera Sorrentina per praticare una delle sue passioni. Le indagini sono affidate alla Capitaneria di Porto e alla Procura di Torre Annunziata, che hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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