Esce per un’immersione e non riemerge più | il giallo delle ferite alla testa

Notizia in breve

Un sub di 54 anni è scomparso durante un’immersione a Marina di Puolo e poi è stato trovato senza vita sul fondale marino. Le ferite alla testa visibili sul corpo hanno alimentato il mistero sulla causa del decesso. L’uomo era partito con alcuni amici per un’immersione che si è conclusa tragicamente, senza che nessuno avesse più sue notizie. La polizia sta indagando sulle circostanze della morte.