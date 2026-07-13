Una conduttrice BBC ha raccontato di aver trovato un parcheggio con le luci accese e auto sospette, invece di un luogo per cercare fantasmi e mostri nella foresta. La zona, che avrebbe dovuto essere un sito di incontri all’aperto, si è rivelata un’area isolata frequentata per attività di sesso all’aperto. La vicenda è stata riportata dal Daily Star, che descrive come la serata si sia trasformata da una ricerca di creature sovrannaturali a una scena di auto sospette con fari accesi.

Doveva essere una notte tra streghe, licantropi e presunti incroci genetici tra uomo e maiale. È finita, invece, tra fari accesi e auto sospette in un parcheggio isolato, come riferisce il Daily Star. Protagonista, suo malgrado, la conduttrice radiofonica Sarah Julian, volto dello show della mattina di BBC Radio WM, che giovedì 9 luglio ha trascorso la notte a cielo aperto a Cannock Chase, la brughiera dello Staffordshire. Insieme al collega Josh Tranter e alla sua troupe, Sarah Julian si era addentrata nella foresta per una vera e propria caccia ai fantasmi, sulla scia delle storie che da decenni circondano l’area protetta: dal cosiddetto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero a caccia di fantasmi e mostri nella foresta, ho trovato un parcheggio con le auto e le luci accese. Ma era un luogo per far sesso all’aperto”: così la conduttrice BBC Sarah Julian

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