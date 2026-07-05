Walter Nudo ha raccontato di aver subito due ictus cerebrali e di essere stato investito da un'auto mentre era in moto, con lesioni alla gamba e alla caviglia. Dopo un periodo di assenza dai social, è tornato online e ha ricevuto commenti sul suo aspetto, tra cui richieste di taglio dei capelli, critiche sull’età e domande sulla sua identità. L’attore ha anche parlato del suo passato legato al sesso come dipendenza.

Irriconoscibile. Non sembra nemmeno più lui, Walter Nudo, l’uomo più bello d’Italia. Dopo essere stato lontano dai social per qualche settimana «quando sono riapparso c’è chi mi ha detto: “Taglia i capelli”, chi mi ha detto che sono vecchio, chi mi ha detto che ho denti nuovi, chi mi ha detto: “Sei veramente tu?”». Appunto irriconoscibile. Ma a 56 anni compiuti Walter ha scelto di cambiare ancora la sua vita. Ora fa il motivatore. Dà consigli di vita e ha creato un metodo in otto passi, ‘Affascina e Attira’, per raggiungere successo nella vita, in un percorso di crescita personale e di sviluppo professionale, e lo fa attraverso un dialogo diretto altamente personalizzato, partendo dagli errori che uno compie inevitabilmente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto due ictus cerebrali e sono stato travolto da un’auto mentre ero in moto, con la gamba e la caviglia fatte a pezzi. Il sesso era una droga per me”: così Walter Nudo

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Ictus, la durata della siesta pomeridiana rivela la percentuale di rischio: ecco tutti i campanelli

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