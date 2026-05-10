A Bari arriva la bici che trasforma le pedalate in energia | luci accese con la forza dei cittadini

A Bari è stata presentata una bicicletta in grado di convertire l'energia generata dalle pedalate in luce, illuminando il logo della manifestazione. La bici utilizza un sistema di generazione che trasforma lo sforzo fisico in energia elettrica, permettendo di accendere le luci grazie alla forza dei ciclisti. L'evento ha coinvolto i partecipanti in un'azione che combina mobilità sostenibile e tecnologia.

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