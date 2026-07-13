Epstein che fine ha fatto il caso? Il procuratore generale del Nuovo Messico attacca il Dipartimento di Giustizia USA | sta nascondendo informazioni

Notizia in breve

Il procuratore generale del Nuovo Messico ha accusato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di aver negato l'accesso ai documenti non censurati riguardanti il caso Jeffrey Epstein. Secondo lui, questa mancanza di collaborazione impedisce allo Stato di fare giustizia alle vittime. La disputa riguarda la disponibilità di informazioni che il dipartimento avrebbe nascosto o ritardato nel fornire. La questione è ancora aperta e al centro di polemiche pubbliche.