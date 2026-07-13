Epstein che fine ha fatto il caso? Il procuratore generale del Nuovo Messico attacca il Dipartimento di Giustizia USA | sta nascondendo informazioni

Da ilgiornaleditalia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il procuratore generale del Nuovo Messico ha accusato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di aver negato l'accesso ai documenti non censurati riguardanti il caso Jeffrey Epstein. Secondo lui, questa mancanza di collaborazione impedisce allo Stato di fare giustizia alle vittime. La disputa riguarda la disponibilità di informazioni che il dipartimento avrebbe nascosto o ritardato nel fornire. La questione è ancora aperta e al centro di polemiche pubbliche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il procuratore generale dello Stato del Nuovo Messico, Raúl Torrez, ha accusato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di aver negato l'accesso ai documenti non censurati relativi al caso Jeffrey Epstein, sostenendo che la mancata collaborazione impedisce allo Stato di rendere giustizia alle vittime. In sostanza ha detto: Ogni giorno di ritardo erode le basi per un procedimento penale. I testimoni cambiano residenza, i ricordi svaniscono, le prove si deteriorano. Il Dipartimento sostiene di aver fornito assistenza sostanziale il mese scorso e dichiara disponibilità a collaborare, ma la Procura del Distretto Sud di New York non risponde alla citazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

epstein che fine ha fatto il caso il procuratore generale del nuovo messico attacca il dipartimento di giustizia usa sta nascondendo informazioni
© Ilgiornaleditalia.it - Epstein, che fine ha fatto il caso? Il procuratore generale del Nuovo Messico attacca il Dipartimento di Giustizia USA: sta nascondendo informazioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Caso Epstein, arrestato lex principe Andrea: il fratello di Re Carlo è accusato di abuso di potere

Video Caso Epstein, arrestato lex principe Andrea: il fratello di Re Carlo è accusato di abuso di potere

Notizie e thread social correlati

Il Dipartimento di Giustizia USA lancia indagine interna sulla gestione del caso EpsteinIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine interna sulla gestione del caso Epstein.

Giustizia USA: Blanche verso il ruolo di Procuratore GeneraleIl Dipartimento di Giustizia statunitense potrebbe subire cambiamenti con la nomina di Blanche come Procuratore Generale.

Si parla di: Il Nuovo Messico accusa il DOJ di ostacolare l’inchiesta sul ranch di Epstein; Caso Epstein, il New Mexico accusa: ''Il Dipartimento di Giustizia USA ostacola l’inchiesta''.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web