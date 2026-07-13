Epstein che fine ha fatto il caso? Il procuratore generale del Nuovo Messico attacca il Dipartimento di Giustizia USA | sta nascondendo informazioni
Il procuratore generale del Nuovo Messico ha accusato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di aver negato l'accesso ai documenti non censurati riguardanti il caso Jeffrey Epstein. Secondo lui, questa mancanza di collaborazione impedisce allo Stato di fare giustizia alle vittime. La disputa riguarda la disponibilità di informazioni che il dipartimento avrebbe nascosto o ritardato nel fornire. La questione è ancora aperta e al centro di polemiche pubbliche.
Il procuratore generale dello Stato del Nuovo Messico, Raúl Torrez, ha accusato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di aver negato l'accesso ai documenti non censurati relativi al caso Jeffrey Epstein, sostenendo che la mancata collaborazione impedisce allo Stato di rendere giustizia alle vittime. In sostanza ha detto: Ogni giorno di ritardo erode le basi per un procedimento penale. I testimoni cambiano residenza, i ricordi svaniscono, le prove si deteriorano. Il Dipartimento sostiene di aver fornito assistenza sostanziale il mese scorso e dichiara disponibilità a collaborare, ma la Procura del Distretto Sud di New York non risponde alla citazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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