Il Dipartimento di Giustizia statunitense potrebbe subire cambiamenti con la nomina di Blanche come Procuratore Generale. La sua scelta mira a rinnovare la gestione dei dossier aperti, in particolare quelli legati a Epstein. La nomina è stata annunciata in un momento di attenzione su questioni legali di alto profilo. Blanche ha esperienza nel settore e si attende un approccio diverso nella supervisione delle indagini e delle procedure giudiziarie.

Come cambierà il ruolo del Dipartimento di Giustizia dopo la nomina?. Perché Blanche è stato scelto per gestire i dossier Epstein?. Quali fondi verranno stanziati per risarcire i partecipanti al 6 gennaio?. Chi bloccherà la trasformazione del Dipartimento in ufficio legale privato?.? In Breve Rimozione di Pam Bondi per gestione inefficace dossier Epstein. Proposta fondo da 1,8 miliardi dollari per risarcire insorti 6 gennaio 2021. Senatori John Cornyn e Bill Cassidy potrebbero opporsi alla nomina. Piano di condono fiscale totale per la famiglia presidenziale Trump. La trasformazione del Dipartimento di Giustizia: Todd Blanche verso la guida del Procuratore Generale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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