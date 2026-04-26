Il Dipartimento di Giustizia USA lancia indagine interna sulla gestione del caso Epstein

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine interna sulla gestione del caso Epstein. Recentemente, alcuni membri del Congresso hanno accusato l’amministrazione Trump di aver manipolato le prove documentali relative al caso, con l’obiettivo di tutelare figure di alto livello coinvolte nei crimini attribuiti al trafficante di minorenni. La vicenda riguarda quindi possibili interventi o omissioni nelle procedure giudiziarie legate alle accuse.

Nelle ultime settimane vari Congressmen hanno accusato l’amministrazione Trump di aver pesantemente bianchettato le prove documentali del caso Epstein, allo scopo di proteggere gli altolocati personaggi coinvolti negli odiosi crimini del trafficante di prostitute minorenni. La settimana scorsa il Dipartimento di Giustizia ( Department of Justice, DOJ) ha annunciato un’ inchiesta interna per verificare se i funzionari abbiano revisionato i documenti in maniera corretta e se abbiano effettivamente reso pubblici quelli più importanti. L’indagine interna. Il capo dell’ispettorato generale William Blier ha dichiarato che analizzeranno la....🔗 Leggi su Follow.it

Epstein, online i file del Dipartimento di Giustizia: migliaia di pagine e foto inedite

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