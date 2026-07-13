Epidemia di ciclosporiasi negli USA come si sarebbe diffusa a oltre 3.000 persone | l’ipotesi di frutta e verdura

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le autorità sanitarie negli Stati Uniti stanno indagando su un’epidemia di ciclosporiasi che ha coinvolto oltre 3.000 persone. Tra le ipotesi principali, si valuta la contaminazione di frutta e verdura fresca. L’origine del focolaio è ancora da chiarire, e sono in corso verifiche su diversi prodotti alimentari. Non ci sono ancora conferme definitive sulle cause, e le autorità continuano a monitorare la situazione.

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Le autorità sanitarie statunitensi stanno indagando sull’origine dell’epidemia di ciclosporiasi che ha già colpito oltre 3.000 persone. Tra le ipotesi c’è la contaminazione di frutta e verdura fresche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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