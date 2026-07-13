Epidemia di ciclosporiasi negli USA come si sarebbe diffusa a oltre 3.000 persone | l’ipotesi di frutta e verdura

Le autorità sanitarie negli Stati Uniti stanno indagando su un’epidemia di ciclosporiasi che ha coinvolto oltre 3.000 persone. Tra le ipotesi principali, si valuta la contaminazione di frutta e verdura fresca. L’origine del focolaio è ancora da chiarire, e sono in corso verifiche su diversi prodotti alimentari. Non ci sono ancora conferme definitive sulle cause, e le autorità continuano a monitorare la situazione.

Le autorità sanitarie statunitensi stanno indagando sull’origine dell’epidemia di ciclosporiasi che ha già colpito oltre 3.000 persone. Tra le ipotesi c’è la contaminazione di frutta e verdura fresche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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