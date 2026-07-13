Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero ha raggiunto oggi 13 luglio 2026 un valore di 0,130 euro per kilowattora, pari a 129,54 euro per megawattora. Si tratta di un calo rispetto alle settimane precedenti. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il costo all’ingrosso dell’energia in Italia. Tale dato viene aggiornato quotidianamente e riflette le variazioni di mercato.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 13 Luglio 2026, un valore di 0,130 €kWh (129,54 €MWh). Questo dato segna una diminuzione del 10,1% rispetto a ieri, confermando una tendenza al ribasso rispetto sia alla media degli ultimi 7 giorni (0,144 €kWh) sia a quella degli ultimi 30 giorni (0,135 €kWh). Nel mercato libero, il PUN rappresenta il riferimento per la componente energia delle offerte variabili. Tuttavia, il prezzo finale in bolletta per i consumatori include anche oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA, che possono incidere in modo significativo sul costo effettivo pagato dalle famiglie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,130 €/kWh – 13 Luglio 2026

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