Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero ha registrato oggi un calo, raggiungendo il valore di 0,130 euro per kilowattora (129,54 euro al megawattora). È la prima volta dopo settimane che il Prezzo Unico Nazionale (PUN) scende sotto la soglia di 0,131 euro per kWh. La variazione si riferisce alla giornata di oggi, 12 luglio 2026.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 12 Luglio 2026, un valore di 0,130 €kWh (129,54 €MWh). Questo dato rappresenta un calo del 10,1% rispetto a ieri e si posiziona al di sotto sia della media degli ultimi 7 giorni (0,144 €kWh) sia di quella degli ultimi 30 giorni (0,135 €kWh). Nel mercato libero, il PUN costituisce il riferimento principale per la formazione dei prezzi delle offerte variabili. Tuttavia, il prezzo finale in bolletta per i consumatori domestici include anche oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA, che portano il costo effettivo per kWh a valori superiori rispetto al solo PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,130 €/kWh – 12 Luglio 2026

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