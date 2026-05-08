Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero si attesta oggi, 8 maggio 2026, a 0,130 euro per kilowattora, equivalenti a 130,03 euro per megawattora. Questo valore rappresenta il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Dopo periodi di variazioni, il costo si mantiene su livelli più bassi rispetto a settimane precedenti.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 8 Maggio 2026, un valore di 0,130 €kWh (130,03 €MWh). Questo dato segna una diminuzione del 4,7% rispetto a ieri, confermando una fase di lieve correzione dopo i recenti rialzi. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,128 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è pari a 0,118 €kWh, segnalando comunque un trend di fondo in crescita rispetto al mese precedente. Nel mercato libero, il prezzo dell’energia elettrica segue l’andamento del PUN, con offerte che possono essere più o meno vantaggiose a seconda della tipologia di contratto scelto e della flessibilità tariffaria.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,130 €/kWh – 8 Maggio 2026

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