Sul finire della stagione, davanti al pubblico di casa, Sofia Raffaeli ha conquistato il cerchio d’oro durante il Forum. Nella stessa gara, Tara Dragas ha ottenuto la medaglia d’argento alla palla. Entrambe le ginnaste hanno mostrato un miglioramento rispetto alle precedenti competizioni, portando a termine le esercitazioni con precisione e sicurezza. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di grande entusiasmo tra gli spettatori presenti.

Sul più bello, sul finire della stagione, ma quando conta e davanti al pubblico di casa, ecco che riemerge il talento di Sofia Raffaeli e si vede il salto di qualità di Tara Dragas. Le individualiste della ginnastica ritmica italiana si esaltano e fanno esaltare l’ Unipol Forum di Assago, teatro delle finali del circuito di Coppa del Mondo e ultimo test prima del Mondiale di Francoforte (12 – 16 agosto 2026). Nella giornata di sabato, sono entrambe salite sul podio nel concorso generale: la ginnasta di Fabriano è arrivata seconda con 113.050 punti, alle spalle dell’imprendibile tedesca Darja Varfolomeev, campionessa olimpica, mondiale, europea in carica con 119. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Emozioni azzurre al Forum. Raffaeli, cerchio d’oro. Anche Dragas sul podio con l’argento alla palla

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Incredible final by Sofia Raffaeli of the new ribbon - GP Marbella 2026

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