Baku Raffaeli ancora d’argento alla palla | Dragas sfiora il podio al cerchio

A Baku, Sofia Raffaeli ha ottenuto il secondo posto alla palla nella European Cup, confermando il risultato già raggiunto alla World Cup. L’atleta italiana si è distinta nuovamente nella stessa specialità, salendo sul podio e rafforzando la sua presenza nelle competizioni internazionali. Nel frattempo, Dragas si è avvicinata al podio nel cerchio, migliorando la sua prestazione nella stessa manifestazione.

Sofia Raffaeli continua a brillare a Baku. Dopo il secondo posto conquistato alla palla di World Cup, l’azzurra si ripete anche in Europea Cup, salendo ancora sul podio nella stessa specialità. Alla Milli Gimanstika Arenasi, la ginnastica marchigiana chiude con 28.000 e conquista un altro argento internazionale, confermandosi tra le grandi protagoniste della ritmica mondiale. La vittoria alla palla va alla russa Arina Kovshova, prima con 28.600, mentre Raffaeli si prende la piazza d’onore davanti a Mariia Borisova, terza nel punteggio con 27.500 ma fuori dal podio per la regola dei passaporti. Il bronzo finisce così alla cipriota Vera Tugolukova, quarta con 27.🔗 Leggi su Sportface.it

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