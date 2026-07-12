Ginnastica | Raffaeli oro al cerchio in Coppa del Mondo Dragas d' argento alla palla

Notizia in breve

Durante la tappa di Milano della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, un’atleta ha vinto l’oro nel concorso individuale al cerchio con un punteggio di 29. Un’altra ginnasta ha ottenuto la medaglia d’argento alla palla. La squadra italiana aveva già conquistato due medaglie ieri nell’all-around. La competizione si è svolta con le atlete che si sono esibite con i singoli attrezzi in questa ultima giornata della manifestazione.