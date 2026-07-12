Ginnastica | Raffaeli oro al cerchio in Coppa del Mondo Dragas d' argento alla palla
Durante la tappa di Milano della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, un’atleta ha vinto l’oro nel concorso individuale al cerchio con un punteggio di 29. Un’altra ginnasta ha ottenuto la medaglia d’argento alla palla. La squadra italiana aveva già conquistato due medaglie ieri nell’all-around. La competizione si è svolta con le atlete che si sono esibite con i singoli attrezzi in questa ultima giornata della manifestazione.
L'Italia della ginnastica ritmica, dopo la doppietta di ieri nell'all-around, chiude la World Cup di Milano con altre due medaglie. Nella giornata dedicata ai singoli attrezzi, infatti, Sofia Raffaeli ha conquistato l'oro al cerchio con il punteggio di 29.650, precedendo l'ucraina Taisiia Onofriichuk, seconda con 29.550, e l'uzbeka Takhmina Ikromova a 29.150. Raffaeli, poi, ha sfiorato la medaglia anche al nastro e alle clavette, chiudendo però al quarto posto in entrambe le specialità. A far sorridere i colori azzurri anche l'altra italiana, Tara Dragas, capace di prendersi l'argento alla palla con 28.600 punti appena dietro la tedesca Darja Varfolomeev (28. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Incredible final by Sofia Raffaeli of the new ribbon - GP Marbella 2026
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