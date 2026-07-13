Il fiume Po è coperto da uno strato di alghe, mentre il Piemonte dichiara una grave emergenza idrica a causa di caldo e assenza di precipitazioni. La scarsità di acqua ha messo sotto stress i sistemi di approvvigionamento e i corsi d'acqua. È stato richiesto aiuto a Valle d'Aosta e Svizzera per affrontare la crisi.

Il Piemonte è in crisi idrica, definita “grave emergenza”. Il caldo e la totale assenza di precipitazioni hanno messo sotto pressione i fiumi (come il Po che è invaso da alghe) e gli acquedotti. È stato convocato un tavolo per l’emergenza idrica, che si prepara a chiedere lo stato di emergenza. Sono circa cento i comuni che hanno emanato un’ordinanza per limitare i consumi potabili. Il settore agricolo teme la perdita di raccolti e nel frattempo la regione si fa prestare l’acqua. Serve aiuto in Piemonte Quest’anno l’emergenza siccità non è al sud, ma al nord. Diverse regioni stanno riscontrando problemi con la siccità del Po, di diversi laghi maggiori e fiumi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Emergenza idrica in Piemonte e fiume Po ricoperto dalle alghe, chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Svizzera

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