Alle 14, l'arcivescovo Mario Delpini visiterà il carcere minorile Beccaria, un'anticipazione rispetto alla giornata nazionale di visite negli istituti di pena organizzata da Antigone e dall'Alleanza per l'articolo 27. La visita si svolge in un momento in cui si evidenziano condizioni di emergenza e criticità nelle carceri minorili. L'intervento si svolge in un contesto di crescente attenzione alle condizioni di detenzione e alla finalità rieducativa prevista dalla legge.

Oggi alle 14 l'arcivescovo Mario Delpini entrerà al carcere minorile Beccaria. In anticipo di un giorno rispetto alla giornata nazionale di visite negli istituti di pena organizzata da Antigone e dall'Alleanza per l'articolo 27 (che vieta le pene disumane e impone la finalità rieducativa). Questo perché monsignor Delpini, che ha «impegni improrogabili» per domani, non ha voluto mancare all'appuntamento. Insieme all'arcivescovo ci saranno il segretario generale della Cgil milanese Luca Stanzione, la presidente di Antigone Valeria Verdolini, il consigliere regionale Luca Paladini, il presidente del Municipio 6 Santo Minniti. Oggi e domani dunque anche la Lombardia e Milano si mobilitano per il carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Emergenza carceri intollerabile". E oggi Delpini entra al Beccaria

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