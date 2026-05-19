Emergenza carceri in Basilicata | Potenza al 171% di sovraffollamento

La situazione nelle carceri della Basilicata ha raggiunto livelli critici, con il carcere di Potenza che registra un sovraffollamento del 171%. Le condizioni delle celle sono peggiorate, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza all’interno della struttura di Matera. La carenza di personale di polizia penitenziaria è un problema riconosciuto, con il numero di agenti che non copre le esigenze operative. La situazione evidenzia criticità nel sistema penitenziario regionale.

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? Punti chiave Come influisce il degrado delle celle sulla sicurezza a Matera?. Perché il personale di polizia penitenziaria è insufficiente nelle carceri lucane?. Quali sono le differenze strutturali tra i carceri di Potenza e Melfi?. Cosa comporta il divario tra posti teorici e posti reali in Italia?.? In Breve Matera registra sovraffollamento al 137% con 185 detenuti e celle inagibili.. Melfi presenta tasso al 89% con 89 detenuti su 100 posti.. Italia conta 64.436 detenuti con sovraffollamento nazionale al 139,1% ad aprile.. Personale di polizia penitenziaria in Basilicata inferiore alla pianta organica prevista.. Il sovraffollamento nella casa circondariale A. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza carceri in Basilicata: Potenza al 171% di sovraffollamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CARCERI TRA EMERGENZA E RISCATTO Sullo stesso argomento Emergenza carceri: 73 strutture oltre il 150% di sovraffollamento? Punti chiave Come spiegano i dati il calo dei reati nonostante l'aumento dei detenuti? Perché le nuove leggi stanno rendendo le carceri sempre più... Calabria, carceri al limite: rischio rivolte per il sovraffollamento? Cosa sapere Il delegato Giuseppe Marino denuncia il sovraffollamento e l'inagibilità di molti padiglioni nelle carceri calabresi. Emergenza carceri, il rapporto Antigone: il tasso di sovraffollamento arriva al 139%Tra i temi del report anche la condizione delle madri detenute. In un anno è raddoppiato il numero dei bambini in carcere (da 11 a 26) ... italiaoggi.it Carceri pugliesi, arrivano 133 agenti ma il SAPPE attacca: Emergenza ormai fuori controlloCentotrentatré nuovi agenti di polizia penitenziaria destinati agli istituti di pena del distretto Puglia-Basilicata, ma per il SAPPE non basteranno ... immediato.net