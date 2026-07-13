ELV Italia debutta nuovo modello targato Consorzi Cobat
Un nuovo modello targato Consorzi Cobat è stato presentato da ELV Italia. La società ha annunciato il lancio di questo veicolo, segnando un passo importante nel settore automotive europeo. La notizia arriva dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio. Il veicolo sarà disponibile sul mercato e rappresenta una novità nel settore. La presentazione è avvenuta in una data recente, con dettagli sul modello ancora da comunicare.
Roma, 13 lug. (askanews) - Il settore automotive europeo entra ufficialmente in una nuova fase. Con il via libera definitivo del Consiglio dell'Unione europea al nuovo Regolamento sui veicoli fuori uso (ELV), si conclude il percorso legislativo della riforma che ridefinisce l'intero ciclo di vita dei veicoli, introducendo nuovi criteri di progettazione circolare, obiettivi vincolanti per l'impiego di materiali riciclati, una disciplina più rigorosa per la gestione dei veicoli fuori uso e la responsabilità estesa del produttore (EPR). Tra le principali novità figurano l'obbligo di progettare i nuovi veicoli in modo da... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Nasce ELV Italia, il nuovo consorzio Cobat per l’EPR nel settore veicoliÈ stato annunciato il debutto di ELV Italia, un nuovo consorzio nazionale che si occuperà della gestione dei veicoli fuori uso.
Maturità 2026, debutta il nuovo modello: “caccia” ai commissari esterni. In arrivo i nomiPer la maturità 2026, il nuovo modello prevede una selezione più rigorosa dei commissari esterni.
Si parla di: Al via il Regolamento UE per i veicoli fuori uso, debutta il consorzio ELV Italia.
ELV Italia, debutta nuovo modello targato Consorzi CobatRoma, 13 lug. (askanews) - Il settore automotive europeo entra ufficialmente in una nuova fase. Con il via libera definitivo del ... stream24.ilsole24ore.com
Al via il Regolamento UE per i veicoli fuori uso, debutta il consorzio ELV ItaliaROMA (ITALPRESS) – Il settore automotive europeo entra ufficialmente in una nuova fase. Con il via libera definitivo del Consiglio dell’Unione europea al nuovo Regolamento sui veicoli fuori uso (ELV), ... lagazzettadelmezzogiorno.it