ELV Italia debutta nuovo modello targato Consorzi Cobat

Da quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo modello targato Consorzi Cobat è stato presentato da ELV Italia. La società ha annunciato il lancio di questo veicolo, segnando un passo importante nel settore automotive europeo. La notizia arriva dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio. Il veicolo sarà disponibile sul mercato e rappresenta una novità nel settore. La presentazione è avvenuta in una data recente, con dettagli sul modello ancora da comunicare.

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