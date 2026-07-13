elv italia debutta nuovo modello targato consorzi cobat

Notizia in breve

Un nuovo modello targato Consorzi Cobat è stato presentato da ELV Italia. La società ha annunciato il lancio di questo veicolo, segnando un passo importante nel settore automotive europeo. La notizia arriva dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio. Il veicolo sarà disponibile sul mercato e rappresenta una novità nel settore. La presentazione è avvenuta in una data recente, con dettagli sul modello ancora da comunicare.