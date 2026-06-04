Per la maturità 2026, il nuovo modello prevede una selezione più rigorosa dei commissari esterni. Si stanno definendo i nomi dei professionisti che faranno parte delle commissioni, mentre oltre un milione e mezzo tra studenti e famiglie attendono la pubblicazione delle composizioni delle commissioni stesse. La procedura di nomina si sta concludendo in queste settimane, con l’obiettivo di completare le assegnazioni prima dell’inizio delle prove.

Oltre un milione e mezzo tra studenti e famiglie attendono la pubblicazione delle commissioni della maturità 2026. Nella giornata di oggi il ministero dell’Istruzione renderà disponibili i nominativi dei commissari esterni e dei presidenti di commissione, informazioni particolarmente attese dai circa 500mila maturandi che tra poche settimane affronteranno l’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione. I docenti interni, designati dai consigli di classe nei mesi scorsi, sono già noti agli studenti. L’incognita riguarda invece i commissari esterni, che avranno un ruolo decisivo sia nella correzione delle prove scritte sia durante il colloquio orale, esaminando i candidati in due discipline specifiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maturità 2026, debutta il nuovo modello: “caccia” ai commissari esterni. In arrivo i nomi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Materie maturità 2026, sito del MIM in manutenzione: cosa sta succedendo

Notizie e thread social correlati

Maturità 2026, commissari esterni: quando escono i nomi e dove trovarliA pochi mesi dagli esami di maturità 2026, gli studenti si preparano a affrontare le prove finali, che includono prove scritte e orali.

Quando escono i nomi dei commissari esterni alla Maturità 2026 e dove si vedono le listeI nomi dei commissari esterni per la Maturità 2026 potrebbero essere pubblicati entro la fine della prima settimana di giugno.

Temi più discussi: Addio Esame di Stato, torna la Maturità: la riforma 2026 debutta con il self-tape orale e commissioni ridotte; Maturità: tema, seconda prova, colloquio, come funziona l’esame 2026; Maturità 2026: le possibili tracce, il calendario e cosa fare la notte prima degli esami; Commissari esterni di Maturità 2026: escono questa settimana o bisogna ancora aspettare?.

Maturità 2026, oggi il giorno dei commissari: cosa succede e tutte le novità dell'esameMaturità 2026, il 4 giugno attesa la pubblicazione dei commissari esterni e dei presidenti di commissione. Dove consultare le liste, novità sulle commissioni e calendario dell'Esame di Stato. adnkronos.com

Maturità 2026, oggi i nomi dei commissari esterni: ecco dove trovarli, tutte le novità e cosa cambiaOggi, giovedì 4 giugno, si conosceranno i nomi dei presidenti e dei commissari esterni della Maturità 2026. A 15 giorni dalla prima prova scritta, fissata per il 18 giugno, ... ilmessaggero.it