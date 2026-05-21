Nasce ELV Italia il nuovo consorzio Cobat per l’EPR nel settore veicoli

È stato annunciato il debutto di ELV Italia, un nuovo consorzio nazionale che si occuperà della gestione dei veicoli fuori uso. La sua creazione si inserisce nel quadro delle normative europee che impongono obblighi specifici per il trattamento e il riciclo di questi veicoli. Il consorzio si rivolge alle case automobilistiche e agli importatori, offrendo supporto per rispettare le disposizioni previste dal regolamento europeo ELV. Questa iniziativa mira a organizzare in modo più efficace la gestione dei veicoli dismessi nel territorio italiano.

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