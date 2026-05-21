Nasce ELV Italia il nuovo consorzio Cobat per l’EPR nel settore veicoli
È stato annunciato il debutto di ELV Italia, un nuovo consorzio nazionale che si occuperà della gestione dei veicoli fuori uso. La sua creazione si inserisce nel quadro delle normative europee che impongono obblighi specifici per il trattamento e il riciclo di questi veicoli. Il consorzio si rivolge alle case automobilistiche e agli importatori, offrendo supporto per rispettare le disposizioni previste dal regolamento europeo ELV. Questa iniziativa mira a organizzare in modo più efficace la gestione dei veicoli dismessi nel territorio italiano.
ROMA (ITALPRESS) – Nasce ELV Italia, il primo consorzio nazionale dedicato alla gestione dei veicoli fuori uso, progettato per supportare case automobilistiche e importatori nell’adempimento dei futuri obblighi previsti dal nuovo regolamento europeo ELV (End of Life Vehicles). Il nuovo quadro normativo europeo, spiega una nota, sta infatti introducendo un cambio di paradigma nella gestione della filiera, rafforzando gli obiettivi di tracciabilità, recupero delle materie prime, riciclo dei materiali e responsabilità estesa del produttore lungo l’intero ciclo di vita del veicolo. In questo scenario, le case automobilistiche saranno chiamate ad assumere un ruolo sempre più centrale anche nella fase di fine vita dei veicoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Copparo 2015, il calcio femminile si conferma in crescita: nasce un nuovo settore
EPR nel tessile: Pichetto Fratin apre al dialogo con le Regioni? Domande chiave Come cambierà il modello economico delle aziende tessili di Prato? Quali nuove competenze dovranno acquisire i produttori per...