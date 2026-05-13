L' Università di Foggia accoglie due studenti palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza
L’Università di Foggia ha accolto due studenti provenienti dalla Striscia di Gaza. Martedì 19 maggio 2026, alle ore 9, si terrà una conferenza stampa promossa dall’ateneo per presentare l’evento. La comunicazione è rivolta agli organi di informazione e si svolgerà presso la sede dell’università. La presenza dei due studenti palestinesi rappresenta un momento di attenzione nei confronti delle persone provenienti da quella regione.
L’Università di Foggia invita gli organi di informazione alla conferenza stampa che si terrà martedì 19 maggio 2026, alle ore 9.30 presso il Rettorato di Palazzo Ateneo (via Gramsci 89, Foggia) in occasione dell’accoglienza dei due studenti palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza, arrivati.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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