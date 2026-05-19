Dalla Striscia di Gaza a Foggia l’università apre le porte a due studenti palestinesi

Questa mattina, presso l’Università di Foggia, sono stati accolti due studenti palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza. Si tratta di Basel Abu Amro e di sua moglie Wed Alsaba, che sono arrivati in città con il supporto del programma IUPALS – Italian Universities for Palestinian Students, promosso dal Ministero degli Affari Esteri. La loro presenza segna un momento di apertura dell’ateneo nei confronti di studenti provenienti da zone di conflitto, offrendo loro un'opportunità di studi nel territorio italiano.

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