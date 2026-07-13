Un imprenditore egiziano ha annunciato che donerà circa 17.500 euro a ciascun membro della nazionale di calcio, in segno di riconoscimento per le prestazioni ai Mondiali del 2026. La somma totale, pari a 1 milione di sterline egiziane, sarà distribuita ai giocatori. La decisione segue le recenti performance della squadra durante la competizione internazionale. La cifra rappresenta un gesto di gratitudine nei confronti dei calciatori per i risultati ottenuti.

L'imprenditore egiziano Naguib Sawiris ha annunciato che regalerà un bonus di 1 milione di sterline egiziane (al cambio attuale circa 17.500 euro) ad ogni giocatore della Nazionale egiziana, come riconoscimento per le eccezionali prestazioni dei Faraoni ai Mondiali Fifa del 2026. Il presidente della Federazione calcistica egiziana, Hany Abo Rida, ha elogiato l'iniziativa, affermando che "motiverà la squadra attuale a consolidare i successi ottenuti e ispirerà la prossima generazione di calciatori egiziani". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Egitto, imprenditore Sawiris regala 17.500 euro a ogni giocatore della nazionale

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