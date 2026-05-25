VinciCasa | il premio da 500.000 euro che regala una casa in Italia
L’estrazione di VinciCasa del 24 maggio 2026 alle 20:30 potrebbe assegnare un premio di 500.000 euro. Il vincitore potrà utilizzare parte del premio per acquistare immobili in Italia.
L’estrazione del gioco VinciCasa prevista per le ore 20:30 di domenica 24 maggio 2026 permetterà a un potenziale vincitore di investire una parte consistente del premio in immobili sul territorio nazionale. Il concorso, che si inserisce nel più ampio ventaglio di offerte della categoria Win for Life, prevede l’individuazione di cinque numeri su un totale di quaranta. La particolarità di questa lotteria, nata ufficialmente nel luglio del 2014, risiede nella modalità di erogazione del premio principale. In caso di indovinare la combinazione vincente, il valore di 500.000 euro non viene consegnato interamente in contanti. Nello specifico, solo il 40 per cento della somma può essere percepito come denaro liquido. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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