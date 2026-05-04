Dal 2015, in Arabia Saudita sono state eseguite più di 2000 condanne a morte, con le ultime impiccagioni avvenute ad aprile. Si tratta di un numero che supera questa soglia, secondo i dati ufficiali disponibili. Le esecuzioni continuano a essere praticate nel paese, mantenendo un ritmo costante negli ultimi otto anni.

Con le ultime impiccagioni di aprile, il numero delle condanne a morte eseguite in Arabia Saudita dal 2015 ha raggiunto e superato quota 2000. Il macabro conteggio, tenuto dall’Organizzazione saudita europea per i diritti umani, parte dal gennaio 2015, quando è iniziata la carriera politica del principe della Corona e attuale uomo forte del potere saudita Mohamed bin Salman: dapprima come ministro della Difesa e segretario generale della corte reale sotto il regno del padre Salman bin Abdulaziz, poi dal giugno 2017 con la nomina a principe ereditario e dal settembre 2022 come primo ministro. Sotto bin Salman c’è stato un aumento senza precedenti delle esecuzioni di ogni genere: per omicidio e droga, per reati politici, contro lavoratori e lavoratrici migranti e persino nei confronti di minorenni al momento dell’arresto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il record di bin Salman: dal 2015 in Arabia Saudita oltre 2000 esecuzioni

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