Sudan ed Etiopia ormai pronti alla guerra E dietro di loro Emirati Arabia Saudita Egitto e…

Sudan ed Etiopia si trovano in una fase di tensione crescente che potrebbe sfociare in un conflitto armato. Le notizie indicano che diversi paesi della regione, tra cui Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Egitto, sono coinvolti o hanno interessi nella crisi. La possibilità di una guerra aperta viene considerata ormai vicina, segnando un punto di svolta rispetto alle tensioni latenti degli ultimi mesi.

Quando si inizia a parlare di “ guerra aperta “, vuol dire che l’ultimo tabù prima dell’inizio di un conflitto armato si è oramai infranto. E l’idea di portare avanti un conflitto armato non risulta più tanto remota per una delle possibili parti in causa. Per questo non possono che suscitare clamore le parole del portavoce del governo sudanese dei giorni scorsi, secondo cui Khartoum è ormai pronta ad affrontare una “guerra aperta” contro l’Etiopia. Il motivo è legato al presunto appoggio offerto da Addis Abeba alle Rsf, le forze di supporto rapido comandate dal generale Dagalo e in conflitto con il governo centrale sudanese dall’aprile del 2023.🔗 Leggi su It.insideover.com

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