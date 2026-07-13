Il Manchester United sta cercando di negoziare con un club per un portiere, ma il trasferimento è bloccato a causa di un problema al ginocchio del giocatore. Il club inglese potrebbe presentare una nuova offerta, inferiore ai 45 milioni di euro richiesti inizialmente. Un giornalista specializzato nel mercato ha riferito che lo United intende risparmiare sull'acquisto, mentre il trasferimento non si è ancora concretizzato.

Ederson, lo United vuole risparmiare. Il giornalista esperto di mercato Ben Jacobs, che lavora anche a TalkSportLive, riporta la versione del Manchester United a proposito dell’affare Ederson che è improvvisamente saltato. Per lo United, il centrocampista brasiliano dell’Atalanta ha un problema al ginocchio ma aggiunge anche che forse nelle prossime settimana il Manchester farà una ulteriore offerta alla società bergamasca, ma al ribasso. Vedremo come reagiranno i Percassi e il ds Cristiano Giuntoli. Scrive Jacobs su X: “ Il trasferimento di Ederson al Manchester United è saltato per ora, ma lo United non ha escluso di tornare sul tema più avanti nel corso dell’estate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Ederson per lo United ha un problema al ginocchio, forse il club farà un’altra offerta” ma più bassa di 45 milioni

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