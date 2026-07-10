Ederson è tornato all’Atalanta dopo che il Manchester United ha deciso di non procedere con l’acquisto. La motivazione di questa scelta non è stata comunicata. La trattativa per il trasferimento si era avviata, ma è stata bloccata all’ultimo momento, facendo perdere circa 45 milioni di euro. Il calciatore ha già fatto rientro nella squadra bergamasca, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle ragioni del dietrofront del club inglese.

Salta Ederson non si sa ancora perché. Ederson rientra a Bergamo. Il Manchester United si è tirato indietro all’ultimo momento, non si capisce quale sia la motivazione. Al momento non è nota. Fatto sta che per Giuntoli e Percassi è saltato l’affare da 45 milioni di euro. C’è fastidio nella società bergamasca, dicono da Sky Sport. Il centrocampista brasiliano era stato convocato al Mondiale e ha giocato anche uno spezzone della sfortunata partita del Brasile contro la Norvegia. Aveva superato le visite mediche, almeno così sembrava. Ora cambiano un po’ i piani del club. Bisognerà vedere cosa decideranno i Percassi e il direttore sportivo Giuntoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Ederson torna all’Atalanta, il Manchester United non lo vuole più (quindi saltano 45 milioni)

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MANCHESTER UNITED CLOSE IN ON ÉDERSON DEAL AS MIDFIELD REBUILD INTENSIFIES!

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