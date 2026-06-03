Il Manchester United ha firmato un accordo da 45 milioni di euro per Ederson

Il Manchester United ha concluso un accordo con l’Atalanta per l’acquisto di un centrocampista al costo di 45 milioni di euro. La firma dell’accordo è stata confermata e il trasferimento dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. La cifra stabilita rappresenta circa 38,8 milioni di sterline. Non sono stati forniti dettagli sul contratto o sulla durata dell’accordo.

2026-06-02 23:18:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester United ha raggiunto un accordo con l’Atalanta per ingaggiare il centrocampista Ederson per 45 milioni di euro (38,8 milioni di sterline), secondo diversi rapporti. La scorsa settimana è stato riferito che lo United aveva concordato termini personali con il brasiliano con l’obiettivo di rafforzare il proprio centrocampo. Ed Ederson ora avrà una visita medica con lo United dopo aver fatto i conti con il club di Serie A, con Ederson pronto a unirsi con un contratto quadriennale con un’opzione per altri 12 mesi. Il 26enne ha collezionato 180 presenze con l’Atalanta da quando è arrivato dalla Salernitana nel 2022 e ha aiutato la squadra a raggiungere la gloria dell’Europa League nel 2024. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Manchester United are close to agreeing a deal with Atalanta for midfielder Ederson.

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Éderson ha raggiunto un accordo personale con il Manchester United reddit

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