Ederson-Milan primi contatti | è il sogno di Amorim

Il Milan ha avviato i primi contatti con l’Atalanta per il centrocampista brasiliano. L’affare tra il club rossonero e l’Atalanta riguarda il cartellino del giocatore. Nel frattempo, il trasferimento di Ederson al Manchester United è stato interrotto dopo le visite mediche. Ora si parla di un possibile nuovo scenario per il centrocampista, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità.

Clamoroso affare tra il club rossonero e l’Atalanta per il cartellino del centrocampista brasiliano, le ultime. Il suo trasferimento al Manchester United è saltato sul più bello, dopo le consuete visite mediche, e ora per Ederson spunta un nuovo clamoroso scenario. Il centrocampista brasiliano classe ’99 potrebbe infatti dire addio all’ Atalanta per indossare la maglia di un’altra big del campionato di Serie A, ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza. Amorim – calciomercato.it (foto Ansa) Nelle ultime ore ci sarebbero stati diversi contatti tra il club nerazzurro e il Milan per il cartellino di Ederson: il 27enne originario di Campo Grande è il vero e proprio sogno del nuovo tecnico Ruben Amorim e adesso il Diavolo vuole provarci. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Mercato Milan Contatti in Corso! Nome Clamoroso per Amorim

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