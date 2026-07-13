Eddie Lang Jazz Festival | XXXV edizione

L’Eddie Lang Jazz Festival torna con la sua 35ª edizione, riprendendo dopo il successo dello scorso anno. La manifestazione si svolge in diverse location italiane e presenta artisti nazionali e internazionali del genere jazz. La programmazione prevede concerti, incontri e workshop, con date distribuite nel periodo estivo. La prima serata si è svolta in una città del nord Italia, con un pubblico numeroso presente all’evento.

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate jazzistica italiana: l’Eddie Lang Jazz Festival. Nella splendida e suggestiva cornice dei Giardini del Castello Pignatelli, dal 6 al 9 agosto, la storica rassegna – giunta alla sua XXXVª edizione – si rinnova con un cartellone dal respiro fortemente internazionale, capace di spaziare tra il jazz contemporaneo, la tradizione cubana e le grandi voci della scena mainstream. Organizzato dalla Eddie Lang Music APS con la direzione artistica del Maestro Marco Zampogna, il festival gode del patrocinio del Comune di Monteroduni, del Comune di Isernia e della Regione Molise. 🔗 Leggi su Funweek.it

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