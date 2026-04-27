Eddie Henderson e l' eredità musicale di Miles Davis al Teatro Ristori per l' International Jazz Day

Giovedì 30 aprile al Teatro Ristori si terrà un concerto dedicato alla musica di Miles Davis, interpretato dal trombettista Eddie Henderson. L’evento fa parte delle celebrazioni dell’International Jazz Day e vedrà Henderson esibirsi in un repertorio che ripercorre le composizioni e lo stile del celebre musicista. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto tra il jazz storico e le interpretazioni contemporanee.

C’è un filo diretto che lega la storia del jazz alle sue eredità contemporanee, e giovedì 30 aprile al Teatro Ristori quel filo prenderà forma in un concerto unico che sarà insieme omaggio e racconto. In occasione dell’International Jazz Day, Verona accoglierà per la prima volta Eddie Henderson.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Da “Englishman" a "Roxanne”: un viaggio musicale tra i grandi successi di Sting al Miles Davis jazz clubUna serata dedicata al genio musicale di Sting, artista capace di fondere pop, rock e jazz con una raffinatezza unica. Omaggio ai Coldplay: al Miles Davis jazz club viaggio musicale tra i brani più iconici della band britannicaLe atmosfere emozionanti e le melodie indimenticabili dei Coldplay arrivano al Miles Jazz Club in una veste tutta nuova, elegante e coinvolgente. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Internazional Jazz Day, al Ristori Eddie Henderson per la prima volta a Verona; Eddie Henderson al Ristori per l’International Jazz Day; Eddie Henderson omaggia Miles Davis al Teatro Ristori; Una Leggenda illumina il Ristori. Eddie Henderson a Palazzo PretorioCERTALDOGran finale domani sera a Certaldo per i concerti serali del Global Music Foundation Tuscany Jazz 2025. Alle 21.30 a Palazzo Pretorio, infatti, arriva niente meno che l’85enne Eddie Henderson ... lanazione.it Eddie Henderson a Barga Jazz. Il trombettista con il suo quartettoEntra nella sua fase finale la settimana del Barga Jazz festival che negli ultimi giorni ospita il trombettista statunitense Eddie Henderson che si esibirà con il suo quartetto stasera alle 21 a villa ... lanazione.it Eddie Henderson per la prima volta a #Verona col progetto "Miles Legacy" in onore di Miles Davis - facebook.com facebook