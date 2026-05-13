Canzoni d' autore jazz e tango argentino | si apre la nuova edizione dell' Emilia-Romagna festival
È partita la nuova edizione dell'Emilia-Romagna Festival, che quest'anno propone 56 concerti tra canzoni d'autore, jazz e tango argentino. L'evento si svolge in quattro province e prevede un’anteprima speciale. Oltre 600 artisti partecipano, includendo artisti noti, giovani talenti, orchestre sinfoniche e formazioni da camera. La manifestazione si svolge nel corso di diverse settimane e coinvolge diversi luoghi della regione.
Cinquantasei concerti e un’anteprima speciale in quattro province e oltre 600 artisti coinvolti, tra grandi interpreti, giovani talenti, orchestre sinfoniche e formazioni cameristiche. Torna dal primo luglio al 12 settembre l’Emilia-Romagna Festival, la rassegna musicale, sostenuta anche dalla.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: La nuova edizione del festival 'Elementi' si apre all'insegna dell'arte e della sperimentazione sonora
“Terni Canta d’Autore”: si aprono le iscrizioni per la nuova edizione del contest che celebra i giovani talenti della musica d’autore italianaL’occasione per far emergere il proprio talento, raccontare storie attraverso la musica, confrontarsi tra loro e con addetti ai lavori.
Temi più discussi: Emilia Romagna Festival 2026, il classico si fa contemporaneo tra grandi interpreti e nuovi linguaggi; Successo per la quarta edizione di Salerno Jazz; Eventi della settimana: cosa fare a Bologna dal lunedì al venerdì; Albe in controluce. Il programma dell’estate 2026.
Motta apre il nuovo tour a Castel Raniero di Faenza con Romagna in Fiore È una delle voci più riconoscibili della nuova canzone d’autore italiana sin da quando, dieci anni fa, ha pubblicato l’album La fine dei vent’anni, perfetto esordio solista che già calibrav facebook
marina signorini (@SignoMari) / Posts and Replies x.com
Emilia-Romagna: Jazz Crossroads con 500 musicisti e 70 eventiIl festival Jazz Crossroads, principale circuito jazzistico dell’Emilia-Romagna, torna dal 3 marzo con numeri di rilievo: saranno coinvolti cinquecento musicisti distribuiti in settanta eventi che, ... it.blastingnews.com
Senza Fine: Emilia Zamuner celebra il mito di Ornella Vanoni e Gino PaoliUn viaggio raffinato tra Jazz, Bossa Nova, sentimento e la grande canzone d’autore. Un omaggio accorato e originale a due icone assolute della musica italiana come Ornella Vanoni e Gino Paoli. Senza ... napoli.repubblica.it