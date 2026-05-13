Canzoni d' autore jazz e tango argentino | si apre la nuova edizione dell' Emilia-Romagna festival

È partita la nuova edizione dell'Emilia-Romagna Festival, che quest'anno propone 56 concerti tra canzoni d'autore, jazz e tango argentino. L'evento si svolge in quattro province e prevede un’anteprima speciale. Oltre 600 artisti partecipano, includendo artisti noti, giovani talenti, orchestre sinfoniche e formazioni da camera. La manifestazione si svolge nel corso di diverse settimane e coinvolge diversi luoghi della regione.

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