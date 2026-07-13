Un incendio si è sviluppato ieri mattina nella sede di un'azienda che produce saponi e detergenti industriali a Rozzano. Il rogo ha interessato i bancali all’interno dell’immobile in via Achille Grandi, nel quartiere di Ponte Sesto. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Attimi di paura ieri mattina a Rozzano, per un incendio scoppiato nella sede della Ecolab, azienda che produce saponi e detergenti industriali, con sede al civico 9 di via Achille Grandi, nella frazione di Ponte Sesto. Il rogo ha interessato alcuni pannelli fotovoltaici, nonché uno stock di bancali che si trovava nel cortile della ditta. Ancora da accertare le cause dell’incendio, che per fortuna non ha provocato feriti, né intaccato i comparti produttivi. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze, con botti e autopompe, per domare le fiamme ed estinguere i focolai. Sul posto, a scopo precauzionale, anche un’ambulanza del 118. Con la colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza, fin dalla zona milanese dei Navigli, all’inizio la situazione aveva creato una certa allerta, trattandosi di una ditta chimica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecolab, bancali a fuoco. Indagini sulle cause

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