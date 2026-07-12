Un incendio è divampato questa mattina nella sede di un'azienda chimica a Rozzano, in via Achille Grandi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Nessuna persona è rimasta ferita. La produzione dell'azienda, specializzata in saponi e detergenti, è stata temporaneamente sospesa. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Rozzano (Milano), 12 luglio 2026 – Attimi di paura, questa mattina a Rozzano, per un incendio scoppiato nella sede della Ecolab, azienda che produce saponi e detergenti, con sede al civico 9 di via Achille Grandi. Il rogo ha interessato alcuni bancali che si trovavano nel cortile della ditta e che, per cause ancora da accertare, hanno preso fuoco. Per fortuna l'incendio è rimasto circoscritto, senza intaccare i capannoni, né provocare feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze, per domare le fiamme ed estinguere i focolai. Sul posto, a scopo precauzionale, anche un'ambulanza del 118. Con la colonna di fumo visibile fin dalla zona milanese dei Navigli, all'inizio la situazione aveva creato una certa allerta, trattandosi di una ditta chimica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rozzano, incendio nell'azienda chimica Ecolab. Scatta l’allarme in via Grandi

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